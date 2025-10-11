A- A+

explosão Nenhum sobrevivente após explosão em fábrica nos EUA, diz comissário O local ficava próximo à cidade de Bucksnort, em uma área montanhosa e arborizada, afastada das zonas urbanas

As 18 pessoas desaparecidas após uma explosão em uma fábrica de munições no sul dos Estados Unidos são consideradas mortas, declarou neste sábado (11) o xerife da localidade.

"Podemos presumir, neste momento, que elas faleceram", afirmou Chris Davis, xerife do condado de Humphreys, no estado de Tennessee, em uma coletiva de imprensa realizada no dia seguinte ao desastre.

"Estamos atualmente identificando os corpos", indicou.

Inicialmente, as autoridades haviam comunicado um total de 19 desaparecidos, antes de reduzir o número na mesma noite.

A explosão ocorreu por volta das 7h45 locais de sexta-feira (9h45 de Brasília) e destruiu completamente um prédio na planta da Accurate Energetic Systems.

O local ficava próximo à cidade de Bucksnort, em uma área montanhosa e arborizada, afastada das zonas urbanas, mais de 80 km a oeste de Nashville, capital do Tennessee.

Os destroços se espalharam por uma área de 800 m² ao redor da fábrica, disse Davis na sexta-feira. Uma equipe inspecionou o local para garantir que não houvesse substâncias químicas que pudessem colocar em risco o trabalho dos socorristas.

O xerife se recusou, neste sábado, a descartar a possibilidade de atividade criminosa. "Podem passar vários dias, semanas ou até meses antes que possamos saber", declarou aos jornalistas.

Diversas agências federais foram enviadas ao local, incluindo o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) e o FBI, informou Davis.

Imagens de televisão exibidas na sexta-feira mostraram um prédio completamente destruído e em chamas, além de veículos danificados pela explosão.

Em um comunicado publicado em seu site, a Accurate Energetic Systems classificou o ocorrido como um "trágico acidente".

"Nossos pensamentos e orações estão com as famílias, colegas e comunidades afetadas por este acontecimento", acrescentou a empresa.

Antes e depois de fábrica que explodiu nos EUA - Foto: SATELLITE IMAGE ©2025 VANTOR / AFP

Fundada em 1980, a companhia afirma ser "especializada no desenvolvimento, fabricação, manuseio e armazenamento de uma ampla gama de produtos energéticos e explosivos para os setores militar, aeroespacial e de demolição comercial".

Veja também