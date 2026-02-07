diplomacia
Netanyahu se reunirá com Trump na quarta-feira em Washington
Líderes devem discutir negociações com o governo iraniano
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se reunirá, na quarta-feira (11), em Washington, com o presidente americano Donald Trump para "discutir as negociações com o Irã", anunciaram neste sábado (7) seus gabinetes.
Netanyahu "considera que qualquer negociação deve incluir a limitação dos misseis balísticos e o congelamento do apoio ao eixo iraniano", em referência aos grupos armados aliados de Teerã na região, segundo o comunicado.
Irã e Estados Unidos têm uma nova rodada de negociações marcada para o início da próxima semana, segundo Donald Trump, após as conversas realizadas em Omã na sexta-feira.