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Conflito Netanyahu: vender caças F-35 dos EUA à Turquia 'destruiria o equilíbrio de poder' no Oriente Médio A afirmação foi feita nesta terça-feira (7)

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta terça-feira (7) que a possível venda de caças F-35 dos Estados Unidos para a Turquia "destruiria" o equilíbrio de poder no Oriente Médio.

"Isso destruiria o equilíbrio de poder no Oriente Médio, porque acredito que a Turquia tem aspirações agressivas", disse Netanyahu à CNN, acrescentando: "Se eles receberem essa capacidade, veremos isso acompanhado de uma maior agressividade".

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