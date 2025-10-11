A- A+

Terremoto Novo terremoto de magnitude 6,0 atinge o sul das Filipinas Abalo ocorreu a 59 km de profundidade e atingiu a costa sul do arquipélago filipino

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa sul das Filipinas na noite deste sábado (11), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 59 quilômetros e a 10 quilômetros da cidade de Cagwait, na província de Surigao del Sur, na ilha de Mindanao.

