S�b, 11 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado11/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cessar-fogo

O desarmamento está 'fora de discussão', diz um líder do Hamas

Líder do movimento islamista rejeita ponto central do plano proposto por Trump para Gaza

Reportar Erro
O desarmamento está 'fora de discussão', diz um líder do HamasO desarmamento está 'fora de discussão', diz um líder do Hamas - Foto: KHALED DESOUKI / AFP

O desarmamento do Hamas, conforme previsto no plano de paz para Gaza do presidente americano Donald Trump, está "fora de discussão", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado (11).

"A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável", disse o alto funcionário sob condição de anonimato.

Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

O plano, de 20 pontos, promete anistia aos membros do Hamas que entregarem suas armas e prevê permitir que deixem Gaza.

O líder do Hamas fez esta declaração enquanto a trégua em Gaza continua em vigor e as autoridades israelenses ainda aguardam a libertação dos reféns capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

O desarmamento do Hamas e a retirada das forças israelenses são considerados pontos de conflito no plano de Trump, apesar do crescente otimismo quanto ao fim de dois anos de uma guerra devastadora.

Leia também

• Cessar-fogo abre caminho para a paz em Gaza; sucesso depende de fatores geopolíticos

• Exército israelense anuncia início do cessar-fogo em Gaza após acordo com o Hamas; tropas começam a se posicionar em retirada

Reportar Erro

Veja também

Newsletter