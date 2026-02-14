A- A+

conflito ONG Palestina denuncia 'vingança' de Israel em vídeo de abuso a prisioneiros Em imagens gravadas, cerca de 20 agentes da polícia aparecem brandindo armas, disparando granadas de efeito e obrigando cinco presos a deitar de bruços no chão

Uma ONG Palestina denunciou o que se qualificou como um ato de “vingança” israelense após um vídeo mostrar o ministro da Segurança Nacional de extrema direita, Itamar Ben Gvir, supervisionando abusos contra detidos em uma prisão militar.

A poucos dias do mês sagrado sagrado do Ramadã, Ben Gvir visitou a prisão de Ofer, na Cisjordânia ocupada, informou o Canal 7 de Israel.

Nas imagens gravadas na sexta-feira, vê-se cerca de 20 agentes da polícia em um corredor que leva às celas da prisão, brandindo armas e disparando granadas de efeito moral.

Em seguida, eles tiraram cinco presos das celas, com as mãos atadas para trás, e os obrigam a deitar-se de bruços no chão.

A operação ocorreu antes da votação final no Parlamento israelense de um projeto de lei que propõe uma pena de morte para presos palestinos condenados por terrorismo.

“Tudo isso faz parte das exibições contínuas destinadas a se vingar dos detidos palestinos”, declarou neste sábado à AFP Abdala al Zaghari, dirigente do Clube de Prisioneiros Palestinos.

“Tudo o que Ben Gvir e o governo de extrema direita fazem afeta não apenas o povo palestino e os presos nos campos de detenção, também impacta o sistema jurídico e de direitos humanos globais”, acrescentou.

Ben Gvir é conhecido por sua retórica incendiária. É considerado um dos membros mais intransigentes da coalizão governamental do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

“É simplesmente motivo de orgulho: chegar a uma prisão como esta, uma prisão para terroristas, os mais abjetos dos abjetos, vê-los assim”, disse Ben Gvir no vídeo. “Quero mais uma coisa: repetir-los”, acrescentou.

O movimento islâmico palestino Hamas classificou neste sábado seus comentários como um “novo crime de guerra e desafio flagrante ao direito internacional humanitário no que diz respeito aos prisioneiros”.

Grupos internacionais de direitos humanos denunciam supostos abusos nas prisões israelenses desde o ataque brutal em território israelense por combatentes do Hamas em 7 de outubro de 2023.

