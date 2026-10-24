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INTERNACIONAL Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados em Hebron Unidades selecionadas estão operando no local neste momento

Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, durante uma operação militar realizada após um ataque que deixou dois soldados israelenses mortos, informou o ministro da Defesa de Israel neste sábado (24).

"Cerca de 2 mil pessoas foram deslocadas. Unidades selecionadas estão operando no local neste momento", afirmou Israel Katz em entrevista à emissora pública Kan.

"Não será permitido que retornem ao seu bairro até que tenhamos terminado de lidar com todas as questões relacionadas ao Hamas em Hebron", acrescentou o ministro, referindo-se à maior cidade do território palestino ocupado desde 1967.

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