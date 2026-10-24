INTERNACIONAL
Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados em Hebron
Unidades selecionadas estão operando no local neste momento
Cerca de 2 mil palestinos foram deslocados da cidade de Hebron, na Cisjordânia ocupada, durante uma operação militar realizada após um ataque que deixou dois soldados israelenses mortos, informou o ministro da Defesa de Israel neste sábado (24).
"Cerca de 2 mil pessoas foram deslocadas. Unidades selecionadas estão operando no local neste momento", afirmou Israel Katz em entrevista à emissora pública Kan.
Leia também
• Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanha com atos multitudinários
• João Campos: o Nordeste ter gratidão a Lula não é motivo de chacota
• Lula diz que está confiante em uma virada na votação de domingo (25)
"Não será permitido que retornem ao seu bairro até que tenhamos terminado de lidar com todas as questões relacionadas ao Hamas em Hebron", acrescentou o ministro, referindo-se à maior cidade do território palestino ocupado desde 1967.