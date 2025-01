Papa alerta sobre IA e notícias falsas que visam "manipular consciências"

A- A+

O papa Francisco alertou, nesta quinta-feira (9), sobre os perigos da desinformação disseminada nas redes sociais e os riscos representados pela inteligência artificial (IA) quando usada para "manipular consciências".

O pontífice fez essas declarações durante seu tradicional discurso de Ano Novo aos diplomatas no Vaticano, depois que a Meta, empresa matriz do Facebook e do Instagram, anunciou o fim de suas operações de verificação de fatos nessas redes sociais nos Estados Unidos.

"Estamos perante sociedades cada vez mais polarizadas", observou o sumo pontífice, algo que é "agravado pela contínua criação e difusão de notícias falsas, que não só distorcem a realidade dos fatos, mas acabam também distorcendo as consciências, dando origem a falsas percepções da realidade".

Embora "os seres humanos sejam dotados de uma sede inata de verdade, [...] no nosso tempo a negação das verdades óbvias parece tomar a dianteira", acrescentou o papa argentino, que, resfriado, pediu que lessem seu discurso.

"Alguns desconfiam de argumentos racionais, que consideram instrumentos nas mãos de algum poder oculto, enquanto outros acreditam possuir inequivocamente a verdade que construíram para si mesmos", disse Francisco, alvo frequente de rumores infundados e imagens produzidas por IA.

Essas tendências "podem ser amplificadas pela mídia moderna e pela inteligência artificial, que são usadas como meio de manipular a consciência para fins econômicos, políticos e ideológicos", alertou.

Para resolver isso, o papa afirmou que é essencial educar e sensibilizar os jovens para o pensamento crítico.

Francisco pediu que se "ofereça [aos jovens] ferramentas essenciais para promover habilidades de pensamento crítico" para fornecer-lhes "os meios necessários para o crescimento pessoal e a participação ativa no futuro de suas sociedades".

Ele concluiu seu discurso pedindo uma "diplomacia de esperança", que é "uma diplomacia da verdade".

O grupo Meta de Mark Zuckerberg anunciou na terça-feira que estava encerrando seu programa de verificação de fatos nos Estados Unidos e o substituiria por um sistema de notas de contexto semelhante ao usado pelo X.

Os republicanos americanos e Elon Musk, dono da rede social X, têm chamado repetidamente os programas de verificação de fatos de "censura".

A AFP trabalha em 26 idiomas com o programa de verificação de fatos do Facebook, que paga pelo uso de verificações de cerca de 80 organizações ao redor do mundo naquela plataforma, WhatsApp e Instagram.

