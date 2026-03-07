A- A+

diplomacia Papa Leão XIV nomeia novo embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos Arcebispo Gabriele Caccia, que já foi embaixador da Santa Sé na ONU, foi nomeado núncio apostólico em Washington

O papa Leão XIV nomeou neste sábado (7) o novo embaixador da Santa Sé nos Estados Unidos, em meio a tensões diplomáticas pela guerra conduzida pelo governo de Donald Trump no Irã e por sua rígida política migratória.

O arcebispo Gabriele Caccia, 68 anos, que já foi embaixador da Santa Sé na ONU em Nova York, foi nomeado núncio apostólico em Washington D.C., informou o Vaticano em um comunicado.

Ele substitui o cardeal Christophe Pierre, que se aposentou aos 80 anos.

Leão XIV é o primeiro papa americano da Igreja Católica. Diante de um cenário político muito polarizado em seu país de origem, ele opta por críticas discretas e indiretas, mantendo abertos os canais de comunicação.

Desde que foi eleito em maio do ano passado, o pontífice nascido em Chicago adotou uma postura clara contra algumas decisões do governo Trump.

Ele denuncia o tratamento "desumano" reservado aos migrantes, defende o diálogo na Venezuela e lamenta o que descreve como uma "diplomacia da força".

Também pediu a todas as partes envolvidas na guerra no Oriente Médio — desencadeada por ataques aéreos conjuntos de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã — que "assumam a responsabilidade moral de deter a espiral de violência antes que ela se transforme em um abismo irreparável".

Veja também