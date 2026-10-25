Dom, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ELEIÇÕES NA SÉRVIA

Partido governante reconhece derrota em eleições legislativas na Sérvia

As eleições antecipadas foram o desfecho de quase dois anos de manifestações desencadeadas pela queda de uma marquise da estação de Novi Sad, a segunda maior do país, em 2024

Reportar Erro
Um eleitor se prepara para votar em uma seção eleitoral durante as eleições parlamentares antecipadas da Sérvia, em Nis, no sul do país, em 25 de outubro de 2026Um eleitor se prepara para votar em uma seção eleitoral durante as eleições parlamentares antecipadas da Sérvia, em Nis, no sul do país, em 25 de outubro de 2026 - Foto: Sasa Djordjevic/AFP

O partido governante sérvio perdeu as eleições legislativas antecipadas deste domingo (25) para um movimento de protesto liderado por estudantes, reconheceu o líder nacionalista Aleksandar Vucic.

"A julgar por uma amostra estratificada, está claro que perdemos estas eleições", disse Vucic a apoiadores, na sede do Partido Progressista Sérvio (SNS), em Belgrado.

O anúncio provocou uma explosão de alegria em Belgrado, após o país registrar a maior participação em 30 anos em eleições legislativas, uma votação na qual o movimento liderado por estudantes buscava superar o partido do nacionalista Vucic.

Leia também

• Zelensky diz que haverá uma reunião entre Ucrânia, Rússia e EUA em novembro

• Bulgária vota para presidente entre temores de segurança e divisão por guerra na Ucrânia

• Presidente da Sérvia renuncia para concorrer ao cargo de premiê nas eleições antecipadas

Às 18h locais, duas horas antes do fechamento das urnas, a participação era de 64,89%, informou Branko Josipovic, diretor do Escritório Nacional de Estatística. "Eu me sinto incrível. Sinto como se, finalmente, vivesse em um país livre", disse à AFP a estudante Mila Martic.

As eleições antecipadas foram o desfecho de quase dois anos de manifestações desencadeadas pela queda de uma marquise da estação de Novi Sad, a segunda maior do país, em 2024. O acidente, atribuído pelos manifestantes à corrupção, matou 16 pessoas e deflagrou os maiores protestos desde a queda do líder Slobodan Milosevic, no ano 2000.

Esta foi a primeira vez desde 2012 que o partido de Vucic enfrentou a possibilidade de perder o governo, mas não se descarta um novo período de tensão política, devido à forte polarização.

No mês passado, Vucic, então presidente, dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas, uma das principais reivindicações do movimento de protesto. Dias depois, apresentou sua renúncia para poder disputar as eleições, com a expectativa de ser eleito primeiro-ministro.

Em oposição a Vucic, o movimento estudantil organizou-se como uma força política heterogênea, para tentar se impor. Sua lista única não contou com uma figura de destaque, e sim com candidatos da sociedade civil, cujo único ponto em comum era o desejo de derrotar o SNS.

Vucic se apresentava como o único capaz de tornar a Sérvia um país soberano no cenário internacional, próximo tanto da União Europeia (UE) quanto da Rússia e dos Estados Unidos.

Vinte e quatro ONGs sérvias declararam que não se deram as condições para eleições "livres e justas". Os estudantes mobilizaram uma rede de voluntários para acompanhar o processo e complementar o trabalho dos observadores internacionais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter