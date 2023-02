A- A+

Terremoto na Turquia Passagem fronteiriça Turquia-Armênia é aberta pela 1ª vez em 35 anos após terremoto Cinco caminhões cruzaram a fronteira para ajudar as vítimas

Pela primeira vez em 35 anos, uma passagem foi aberta na fronteira entre Turquia e Armênia — informou a agência oficial de notícias turca Anadolu, neste sábado (11), após o forte terremoto que deixou quase 25.000 mortes.

Cinco caminhões com ajuda para as vítimas do terremoto que atingiu Turquia e Síria na segunda-feira (6) cruzaram o posto de Alican, na província de Igdir, neste sábado, noticiou a Anadolu.

"A ajuda humanitária enviada pela Armênia cruzou a ponte de Margara na fronteira entre Armênia e Turquia e se dirige para as áreas afetadas pelo terremoto", tuitou o vice-ministro armênio das Relações Exteriores, Vahan Kostanayna, citado pela Anadolu.

Segundo a agência turca, esta passagem foi aberta pela última vez em 1988 para entregar ajuda à Arménia, após um terremoto que atingiu sua capital nacional, Erevan, deixando entre 25 mil e 30 mil mortos.

Divididos pela memória do genocídio armênio em 1915 e pelo conflito em Nagorno Karabagh, os dois países começaram a retomar os contatos em dezembro de 2021 com a nomeação de enviados especiais que discutiram, em Viena, a normalização das relações. Os voos comerciais foram retomados em fevereiro de 2022.

