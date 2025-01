A- A+

recorde Pessoa mais velha do mundo morre aos 116 anos no Japão Tomiko Itooka morava em Ashiya, e faleceu em 29 de dezembro na casa de repouso onde vivia

A pessoa mais idosa do mundo, a japonesa Tomiko Itooka, morreu aos 116 anos de idade, anunciou a cidade onde morava, Ashiya, neste sábado (4).

Itooka, que tinha quatro filhos e cinco netos, morreu em 29 de dezembro em uma casa de repouso onde vivia desde 2019, informou o prefeito da cidade do sul do Japão.

Nascido em 23 de maio de 1908 em Osaka, perto de Ashiya, Itooka foi reconhecida como a pessoa mais velha do mundo após a morte, em agosto de 2024, da espanhola Maria Branyas Morera, de 117 anos.

“A senhora Itooka nos deu coragem e esperança durante sua longa vida”, disse o prefeito de Ashiya, Ryosuke Takashima, 27 anos, em um comunicado.

“Agradecemos a ela por isso”.

A mulher, que tinha dois irmãos, viveu durante guerras mundiais e pandemias, além de avanços tecnológicos.

Quando estudante, ela jogava vôlei e, na velhice, gostava de comer bananas e beber Calpis, uma bebida láctea popular no Japão, de acordo com a declaração do prefeito.

No Japão, as mulheres tendem a desfrutar de uma vida longa, no entanto, o país está enfrentando uma crise demográfica cada vez pior, pois o aumento da população idosa eleva os custos médicos e sociais, com uma força de trabalho cada vez menor para pagar por eles.

Em setembro, o Japão tinha mais de 95.000 pessoas com 100 anos ou mais, 88% das quais eram mulheres.

Dos 124 milhões de habitantes do país, quase um terço tem 65 anos ou mais.

Após a morte de Tomiko Itooka, a pessoa mais velha do mundo é a brasileira Inah Canabarro Lucas, que nasceu em 8 de junho de 1908 e tem 116 anos, de acordo com o Grupo de Pesquisa de Gerontologia (GRG, na sigla em inglês), dos Estados Unidos, e a LongeviQuest.

Nascida na cidade de São Francisco de Assis, no sul do país, a freira reside na sede da Congregação das Irmãs Teresianas, em Porto Alegre.

Em 2018, quando completou 110 anos, ela recebeu a bênção apostólica do papa Francisco, de acordo com a LongeviQuest.

