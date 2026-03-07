A- A+

oriente médio Pezeshkian: não atacamos países vizinhos, mas visamos bases dos EUA na região Presidente iraniano voltou a dizer que o país persa "resistirá até a morte" para se defender

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teerã não ataca "países amigos e vizinhos", mas visa bases, instalações e estruturas militares dos EUA na região, em publicação no X, neste sábado (7). Segundo ele, os iranianos sempre enfatizaram a manutenção e a continuidade de relações amistosas com governos regionais.

"Isso não anula o direito inerente do Irã de se defender contra a agressão militar dos Estados Unidos e do regime sionista", escreveu, ao ressaltar que, na contramão, as relações na região são baseadas na boa vizinhança e no respeito mútuo pela soberania nacional e integridade territorial.

Pezeshkian voltou a dizer que o país persa "resistirá até a morte" para se defender. "As operações defensivas do Irã são direcionadas exclusivamente contra alvos e instalações que são a fonte e a origem de ações agressivas contra a nação iraniana, e os consideramos nossos alvos legítimos", acrescentou.

