Policiais armados invadem hotel após varinha de fã de Harry Potter ser confundida com uma faca

Policiais armados invadiram um hotel em Leicestershire, um condado da Inglaterra, no fim de semana após a denúncia de que um homem estaria carregando um facão. Quando os agentes chegaram, no entanto, perceberam que tratava-se de... uma varinha do Harry Potter. A confusão aconteceu em um grande hotel do vilarejo de Enderby.

Um policial relatou pelo Facebook nesse domingo: “Participei de uma operação em um hotel em Enderby esta manhã com vários policiais armados, após um relato de um homem perto dos elevadores carregando 'uma grande faca'. Após investigações, rapidamente descobrimos que era um fã de Harry Potter com uma varinha. Felizmente, nenhum dano foi causado a nenhum residente e não havia sinal de ‘Voldermort’ [sic].”

O incidente gerou diversão e uma série de trocadilhos de Harry Potter em resposta. "Você está sendo Sirius?" disse um internauta fazendo menção a um personagem da trama.

Um centro de jardinagem próximo a Enderby, que fica a sudoeste do centro da cidade de Leicester, está oferecendo aos clientes um chá da tarde com tema de Harry Potter. Não está claro, porém, se o fã confundido com um potencial criminoso estava nas redondezas para visitar o estabelecimento quando ocorreu o incidente.

