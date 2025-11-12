A- A+

Deslizamento Ponte Hongqi desaba na China após deslizamentos de terra em Sichuan Estrutura já havia sido interditada na segunda-feira (10)

Uma ponte recém-inaugurada desabou na terça-feira (11) na província de Sichuan, na China. Segundo autoridades locais, não houveram vítimas no incidente.

A estrutura de 758 metros de extensão faz parte de uma importante estrada que liga o centro do país ao Tibete.

A polícia da cidade de Ma'erkang já havia interditado a Ponte Hongqi na tarde de segunda-feira (10) por causa de movimentações no terreno de uma montanha e pelo surgimento de rachaduras nas encostas e estradas próximas.

Na tarde de terça-feira, as condições na encosta da montanha pioraram, provocando deslizamentos de terra que levaram ao colapso da ponte de acesso e do leito da estrada, acrescentou o governo.

A construção da Ponte Hongqi havia sido concluída no início deste ano, de acordo com um vídeo publicado pela construtora Sichuan Road & Bridge Group nas redes sociais.

