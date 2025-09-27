S�b, 27 de Setembro

Diplomacia

Presidente da Coreia do Sul pede para que Trump se torne pacificador" com Coreia do Norte

No primeiro mandato, Trump chegou a se encontrar três vezes com o líder norte-coreano, Kim Jong-Un

Donald Trump e o presidente sul-coreano, Lee Jae MyungDonald Trump e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung - Foto: Mandel Ngan / AFP

O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, que se torne um "pacificador" e use sua liderança para levar a Coreia do Norte para negociações que podem reduzir as tensões militares na Península Coreana, disse o ministro das Relações Exteriores, Cho Hyun em entrevista à AP.

Segundo o representante sul-coreano, o republicano "acolheu" o pedido e "expressou sua disposição de se envolver novamente com a Coreia do Norte". Não houve nenhuma declaração imediata da Casa Branca.

 

• Trump pressiona Microsoft para que demita ex-funcionária do governo Biden

• Coreia do Norte teria duas toneladas de urânio altamente enriquecido, segundo ministro sul-coreano

• Kim Jong-un diz ter "boas lembranças" de Donald Trump e que está disposto a negociar com os EUA

 

Durante o primeiro mandato, Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong Un, se encontraram três vezes enquanto a Coreia do Norte construía um estoque de armas nucleares, o que Kim considera fundamental para a segurança do país e sua continuidade no poder no país do nordeste asiático.
 

