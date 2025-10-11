A- A+

Extorsão Presidente do Peru lidera operações contra extorsão em prisões José Jerí lidera revista em prisões do Peru para combater extorsões e assassinatos ligados ao crime organizado

O presidente peruano, José Jerí, liderou neste sábado (10) uma operação de revistas em prisões do Peru para combater as extorsões e o assassinato de aluguel do crime organizado, informou o Instituto Nacional Penitenciário (Inpe).

Na operação, Jerí, junto com altos comandos da polícia e membros do Inpe, inspecionaram as celas onde encontraram celulares utilizados para coordenar extorsões e assassinatos de aluguel.

Centenas de presos foram retirados de suas celas para um pátio na prisão de segurança máxima Ancón I, onde o presidente chegou vestindo uma camisa branca.

"Por disposição do presidente, foi feita uma revista extraordinária para combater o crime, especialmente o assassinato de aluguel do crime organizado", disse à imprensa o chefe do Inpe, Iván Paredes.

"O presidente Jerí foi claro: é necessário combater o crime, e a primeira coisa que fez no primeiro dia de sua gestão foi vir aqui supervisionar uma revista", destacou Paredes.

Em seu discurso de posse, Jerí destacou que a luta contra o crime e o crime organizado constitui um dos principais desafios do país e chamou a tomar medidas imediatas.

"O principal inimigo está fora, nas ruas, as gangues criminosas, as organizações criminosas; eles são, hoje, nossos inimigos e, como inimigos, devemos declarar-lhes guerra", afirmou o mandatário.

A insegurança cidadã provocou, na sexta-feira, a destituição no Congresso da ex-presidente Dina Boluarte.

A operação contou com a participação de 200 agentes e foi realizada simultaneamente em quatro prisões do país, entre elas o presídio El Milagro de Trujillo, a cerca de 500 km ao norte de Lima, e Challapalca, em Tacna, localizado a 4.600 metros de altitude.

O país conta com 68 prisões com uma superpopulação de 102.000 presos, segundo o Inpe.

Desde 2024, o Peru sofre com um aumento da violência urbana e uma onda de extorsões que colocou a insegurança como a principal preocupação da população, segundo as pesquisas de opinião.

No Peru, as denúncias de extorsão passaram de 2.396 em 2023 para 15.336 em 2024, um aumento de 540%. Lima liderou as estatísticas, segundo dados oficiais.

Somente entre janeiro e agosto, a polícia recebeu 18.385 denúncias em todo o país.

