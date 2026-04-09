A- A+

CONFLITO Primeiro-ministro da Goenlândia reage aos comentários de Trump Em suas redes sociais, na quarta-feira (8), presidente estadunidense chamou a ilha do Ártico de um "grande pedaço de gelo mal-administrado"

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, reagiu aos últimos comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chamou a ilha do Ártico de um “grande pedaço de gelo mal-administrado”. Nielsen, fez questão de afirmar que representa uma nação orgulhosa que busca manter a ordem global.

Nesta quinta-feira (9), Jens-Frederik Nielsen, convocou os aliados da Otan a se unirem para defender o direito internacional ao se opor aos últimos comentários do presidente estadunidense.

Ao criticar a Otan por não se envolver na guerra contra o Irã, na quarta-feira (8), o republicano enfatizou que a aliança militar não estava presente quando os EUA atacaram o Irã. Na ocasião, o presidente aproveitou para voltar a citar a ilha.

Em sua rede social Truth Social, Trump escreveu: "A Otan não estava lá quando precisamos deles — e não estará se precisarmos novamente. Lembrem-se da Groenlândia, aquele grande pedaço de gelo mal-administrado!!!", postou.

"Não somos um pedaço de gelo. Somos uma população orgulhosa de 57.000 pessoas, trabalhando ‌todos os dias em total respeito a todos os nossos aliados", rebateu o primeiro-ministro, destacando a importância de manter a ordem geopolítica do pós-guerra, o que inclui a aliança de defesa da Otan e o respeito global à lei internacional.

Veja também