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Mundo Quatro detidos na Espanha por incidentes na chegada da flotilha de Gaza Confronto entre polícia e apoiadores de ativistas pró-Palestina deixa quatro presos em aeroporto espanhol.

Quatro pessoas foram presas pela polícia no aeroporto de Bilbao, no norte da Espanha, neste sábado (23), após confrontos que eclodiram depois que ativistas pró-palestinos retornaram de uma flotilha rumo a Gaza, disseram as autoridades.

O incidente ocorreu quando apoiadores e familiares se reuniram na área de desembarque para receber seis ativistas que chegaram em um voo da Turquia, após terem sido detidos pelas forças israelenses.

Quando um parente de um dos ativistas tentou se aproximar deles, um policial o impediu à força, o que levou a um confronto entre os dois lados, informou a emissora pública TVE.

Imagens transmitidas pela emissora mostraram policiais agredindo pessoas com cassetetes e derrubando outras no chão, enquanto eram vaiados por espectadores.

Quatro pessoas foram presas por "desobediência grave, resistência à prisão e agressão a um agente da lei", disse a polícia regional basca, Ertzaintza, em um comunicado.

"Após os acontecimentos no aeroporto, o Departamento de Assuntos Internos da Polícia de Ertzaintza iniciou uma investigação para verificar se as ações dos agentes estão de acordo com as instruções vigentes", acrescentou o comunicado da polícia.

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