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internacional Republicanos rejeitam na Câmara plano do Senado para encerrar caos em aeroportos dos EUA Cenário atual obriga milhares de agentes de segurança aeroportuária a trabalhar sem salário desde meados de fevereiro

Os republicanos da Câmara dos Representantes rejeitaram um acordo bipartidário para financiar temporariamente o Departamento de Segurança Interna (DHS) e aprovaram sua própria medida na noite de sexta-feira (27), prolongando um impasse orçamentário que provoca um cenário caótico nos aeroportos dos Estados Unidos há várias semanas.

O projeto de lei provisório, que propõe o financiamento integral do DHS por oito semanas, foi aprovado por 213 votos a favor e 203 contrários, depois que os republicanos da Câmara se recusaram a considerar um acordo do Senado que excluía o financiamento do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) e da Patrulha de Fronteira (CBP).

O bloqueio orçamentário obriga milhares de agentes de segurança aeroportuária a trabalhar sem salário desde meados de fevereiro. A Casa Branca ordenou que eles devem ser pagos, mas sem especificar como.

Uma medida de financiamento "que consolida o 'status quo' está condenada ao fracasso antes mesmo de chegar ao Senado, e os republicanos sabem disso", afirmou o líder democrata do Senado, Chuck Schumer.

"Os democratas financiarão as funções críticas de Segurança Nacional, mas não vamos entregar um cheque em branco para a letal e ilegal milícia de imigração de Trump sem a aprovação de reformas", acrescentou.

A votação noturna ocorreu depois que o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, classificou o projeto de lei bipartidário do Senado como uma "piada".

Ele anunciou que os republicanos apresentariam um projeto de lei alternativo que financiaria completamente os funcionários da Administração de Segurança no Transporte (TSA), assim como os agentes de imigração e os membros da Patrulha de Fronteira.

Os republicanos contam com maioria nas duas câmaras do Congresso, mas, devido ao regulamento do Senado, é necessário um determinado número de votos democratas para aprovar os textos orçamentários.

Desde 14 de fevereiro, o financiamento do DHS está congelado devido ao profundo desacordo entre democratas e republicanos no Congresso sobre a atuação do ICE, muito questionado por suas táticas agressivas contra imigrantes em situação irregular e pela morte de dois cidadãos americanos durante operações em janeiro.

Isso impede o pagamento dos salários dos agentes da TSA. Assim, as faltas e os pedidos de demissão dispararam, reduzindo o efetivo disponível.

Em um país onde viajar de avião é algo muito comum, imagens de filas de espera de várias horas para passar pelos controles de segurança vêm dominando há dias a imprensa americana.

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