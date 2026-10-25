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VENEZUELA Rubio diz que retorno de Machado à Venezuela é resultado de diálogos respaldados pelos EUA A Venezuela é governada pela presidente interina Delcy Rodríguez, sob forte pressão de Washington

O retorno à Venezuela da líder da oposição María Corina Machado é "resultado direto" do processo de "reconciliação" realizado em uma mesa de diálogo com o respaldo dos Estados Unidos, declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, neste domingo (25).

A Venezuela é governada pela presidente interina Delcy Rodríguez, sob forte pressão de Washington, desde que Nicolás Maduro foi capturado em janeiro em uma operação militar americana e transferido para uma prisão em Nova York sob acusações de tráfico de drogas.

"As condições que permitiram o retorno seguro de Machado à Venezuela são o resultado direto dos diálogos de reconciliação mediante os quais centenas de presos políticos foram libertados e centenas de opositores puderam voltar do exílio", disse Rubio nas redes sociais.

"Esperamos que todos os atores apoiem este diálogo que representa a melhor oportunidade que a Venezuela teve em 30 anos para alcançar não apenas eleições justas e livres, mas também uma democracia duradoura", afirmou o secretário de Estado.

Na semana passada, os Estados Unidos celebraram a conclusão de uma terceira rodada de conversas entre o governo interino e representantes de um setor da oposição.

Machado, que permaneceu 10 meses no exílio, não foi convocada para estes diálogos, mas afirmou que não interferiria no processo.

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