Rússia ataca Ucrânia com mísseis e drones em ofensiva de larga escala
Bombardeios atingem nove regiões, deixam mortos, dezenas de feridos e antecedem encontro entre Zelenski e Trump na ONU
A Rússia lançou um ataque em larga escala com mísseis e drones em diversas regiões da Ucrânia na madrugada deste sábado (20) levando à morte de três pessoas e ferindo dezenas, segundo informações de autoridades ucranianas.
O presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, disse que os ataques ocorreram em nove regiões, incluindo Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv, Zaporizhzhia, Poltava, Kiev, Odesa, Sumy e Kharkiv.
Pelo menos 26 pessoas ficaram feridas no ataque na região central de Dnipropetrovsk, disse o governador local, Serhii Lysak. Vários edifícios e casas foram danificados na cidade oriental de Dnipro.
Em Kiev, as autoridades locais disseram que houve ataques nas áreas de Bucha, Boryspil e Obukhiv. Uma casa e carros foram danificados. Na região ocidental de Lviv, o governador Maxim Kozytsky disse que dois mísseis de cruzeiro foram abatidos.
Segundo informações da Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 619 drones e mísseis, sendo 579 drones, oito mísseis balísticos e 32 mísseis de cruzeiro. As forças ucranianas abateram e neutralizaram 552 drones, dois mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro.
Zelenski disse, neste sábado, 20, que se reunirá com presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.