Rússia colocou pneus em aviões que foram alvo de drones da Ucrânia; entenda

O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) divulgou nesta semana um vídeo inédito de cerca de quatro minutos que mostra ataques com drones contra aeronaves militares dentro do território russo. As imagens, registradas no último fim de semana, capturam os momentos em que os drones se aproximam de aviões estacionados e, em seguida, explodem em pleno impacto.

Entre os alvos atingidos, segundo o SBU, estão modelos estratégicos e de alto valor para as forças armadas russas, como os radares voadores A-50, bombardeiros Tu-95, Tu-22M e Tu-160, além de cargueiros militares An-12 e Il-78. O vídeo também revela uma curiosa estratégia defensiva russa: pneus de carro dispostos sobre as asas e fuselagens dos aviões.

Em entrevista à CNN, o professor Sandro Teixeira, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, avalia que o uso de pneus é uma forma barata e improvisada de tentar amortecer impactos ou confundir os sensores das aeronaves não tripuladas.

“Dependendo do tipo de sensor e da lógica de detecção usada por drones com inteligência artificial, os pneus podem mascarar pontos sensíveis das aeronaves”, explicou à CNN.

Os principais motivos para o uso dos pneus são:

Amortecimento de impactos: Os pneus podem atuar como uma barreira física, ajudando a reduzir os danos causados por explosivos que detonam ao entrar em contato direto com a fuselagem da aeronave.

Confusão de sensores de drones: Drones equipados com sistemas de inteligência artificial e sensores ópticos ou infravermelhos podem ter mais dificuldade em identificar alvos quando formas e padrões típicos das aeronaves são distorcidos por objetos como pneus.

Redução da assinatura térmica e visual: Pneus podem ajudar a camuflar pontos sensíveis da aeronave e, teoricamente, diminuir a visibilidade térmica, especialmente à noite, dificultando a detecção por satélites ou mísseis com sensores guiados por calor.

Baixo custo e rapidez de aplicação: Trata-se de uma solução barata e de fácil implementação em situações emergenciais, mesmo que tenha eficácia limitada.

