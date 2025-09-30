Ter, 30 de Setembro

Metanol

Rússia confirma oito casos de intoxicação por metanol

Ao todo, 19 pessoas morreram por suspeita de envenamento alcoólico

Foto: Canva

O governo da Rússia informou que 19 pessoas morreram por suspeita de intoxicação alcoólica. Segundo o Jornal O Globo, oito casos já foram confirmados em laboratório como morte por metanol.

Diante do caso, promotores abriram um processo criminal para investigar a fabricação e venda de álcool falsificado no distrito de Slantsy. As investigações resultaram na prisão de um homem e uma mulher acusados de adulterar as bebidas.

O cenário de intoxicação por metanol na Rússia não é isolado. Casos semelhantes de envenenamento por metanol no mundo têm sido registrados recentemente, destacando a necessidade de fiscalização rigorosa na cadeia de produção de bebidas:

