Rússia confirma oito casos de intoxicação por metanol
Ao todo, 19 pessoas morreram por suspeita de envenamento alcoólico
O governo da Rússia informou que 19 pessoas morreram por suspeita de intoxicação alcoólica. Segundo o Jornal O Globo, oito casos já foram confirmados em laboratório como morte por metanol.
Diante do caso, promotores abriram um processo criminal para investigar a fabricação e venda de álcool falsificado no distrito de Slantsy. As investigações resultaram na prisão de um homem e uma mulher acusados de adulterar as bebidas.
O cenário de intoxicação por metanol na Rússia não é isolado. Casos semelhantes de envenenamento por metanol no mundo têm sido registrados recentemente, destacando a necessidade de fiscalização rigorosa na cadeia de produção de bebidas:
-
Índia: 20 pessoas morreram após beberem álcool contaminado;
-
Turquia: 23 pessoas foram a óbito 48 horas depois de ingerir álcool contaminado;
-
Laos: Seis turistas morreram por suspeita de envenenamento por metanol;
-
Brasil: Cinco mortes foram registradas por envenenamento de metanol;