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internacional Sede do Partido Comunista de Cuba é assaltada em protesto popular contra apagão e falta de alimentos Cuba enfrenta uma forte crise econômica, agravada pela brusca suspensão do fornecimento de petróleo pela Venezuela

Várias pessoas assaltaram uma sede do Partido Comunista (único) na madrugada deste sábado (14), localizada na província de Ciego de Ávila, a cerca de 460 quilômetros de Havana, em protesto contra os prolongados apagões e a falta de alimentos.

Com 9,6 milhões de habitantes, Cuba enfrenta uma forte crise econômica, agravada pela brusca suspensão, em janeiro, do fornecimento de petróleo pela Venezuela, após a queda de Nicolás Maduro em uma intervenção militar dos Estados Unidos, e pelo bloqueio petrolífero que Washington impõe à ilha.

À medida que se agrava a escassez de combustível e de produtos básicos, e se prolongam os cortes de eletricidade, muitos cubanos expressam seu descontentamento público com protestos noturnos, que na maioria dos casos se reduzem a panelas batidas na via pública ou do interior de suas casas.

Os protestos ocorreram no município de Morón e, segundo vídeos que circulam nas redes sociais, vários manifestantes invadiram o prédio do Partido Comunista e retiraram documentos, computadores e móveis, que posteriormente queimaram na rua.

Um breve relatório do jornal provincial Invasor, que confirma os protestos, o assalto à instituição governamental e a queima de bens na via pública, informou que, como resultado desses “atos de vandalismo”, cinco pessoas foram detidas.

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