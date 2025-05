A- A+

Papa Semelhanças entre pontífices despertam atenção nas redes após escolha do novo papa Com o anúncio do Papa Leão XIV, público levanta paralelos entre o novo pontífice e João Paulo II

Nesta quinta-feira (8), data da divulgação do resultado do conclave realizado após a morte do Papa Francisco, a serenidade e a postura do recém-eleito Papa Leão XIV foram destacadas como traços que remetem ao Papa João Paulo II. Embora não tenham qualquer vínculo familiar, ambos compartilham algumas semelhanças — entre elas, o fato de estarem entre os pontífices mais jovens da história recente da Igreja.

Nas redes sociais, o público rapidamente começou a apontar essas comparações. Em uma publicação no X, uma internauta escreveu: “Só eu acho que o Papa Leão XIV tem imensas parecenças faciais com o Papa João Paulo II?”. O longo papado de João Paulo II, que durou 26 anos, foi marcado por uma forte conexão com os jovens e com os fiéis de todo o mundo. Por isso, as semelhanças apontadas online trazem expectativas de um papado igualmente próximo e carismático.

Escolhido pelos 133 cardeais do conclave, o então cardeal Robert Prevost adotou o nome Leão XIV em homenagem a Gioacchino Pecci, o Papa Leão XIII, último pontífice a usar esse nome. Nas redes, usuários também comentaram semelhanças físicas entre o novo papa e seu antecessor histórico. Um deles afirmou ter notado “impressionantes coincidências visuais” entre Leão XIII e Leão XIV.

