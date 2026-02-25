Qua, 25 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta25/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Sheinbaum e Trump conversaram por telefone após captura de narcotraficante no México

Os chefes de Estado se falaram por 8 minutos

Reportar Erro
Claudia Sheinbaum, presidente do México, e Donald Trump,presidente dos EUA Claudia Sheinbaum, presidente do México, e Donald Trump,presidente dos EUA - Foto: e KENNY HOLSTON / POOL / AFP

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta quarta-feira (25) que conversou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, após a morte do poderoso narcotraficante Nemesio Oseguera em uma operação militar no domingo.

A ligação durou oito minutos, explicou a presidente em uma coletiva de imprensa, e ocorreu na segunda-feira, após um dia tumultuado em que o Cartel Jalisco Nova Geração (CJNG) incendiou estabelecimentos comerciais e bloqueou rodovias em 20 dos 32 estados mexicanos em resposta à morte de seu líder, conhecido como "El Mencho".

"Foi uma ligação rápida para saber como estavam as coisas no México (...) para me perguntar o que estava acontecendo no México, como estavam as coisas", acrescentou Sheinbaum.

Leia também

• Irã rebate acusações de Trump sobre programa nuclear e balístico

• Trump reivindica "virada histórica" dos EUA em discurso mais longo sobre Estado da União

• Trump garante que Irã está desenvolvendo mísseis que poderiam atingir os EUA

A presidente de esquerda descreveu a Trump "como a operação havia transcorrido" e informou-o de que a mobilização aconteceu com ajuda de inteligência fornecida por Washington.

Em seu discurso sobre o Estado da União na noite de terça-feira, o presidente republicano afirmou que os serviços de inteligência dos Estados Unidos desempenharam um papel decisivo na localização de Oseguera pelo Exército mexicano.

Durante a operação militar que resultou na morte de "El Mencho" e nos confrontos subsequentes, pelo menos 27 agentes de segurança, 46 supostos criminosos e uma civil morreram.

O líder do poderoso cartel CJNG era, até então, o narcotraficante mais procurado pelo governo dos Estados Unidos, que havia oferecido uma recompensa de 15 milhões de dólares (77,5 milhões de reais, na cotação atual) por sua captura.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter