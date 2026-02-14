A- A+

internacional Três novos ataques deixam mais de 45 mortos na Nigéria Nigéria enfrenta gangues armadas que realizam sequestros e grupos jihadistas que atacam comunidades

Um grupo de homens matou a tiros ou decapitou mais de 45 pessoas em três novos ataques em pequenas cidades de um estado da Nigéria, informou uma fonte humanitária à AFP neste sábado (14).

A Nigéria enfrenta grandes desafios de segurança, que vão desde gangues armadas que realizam sequestros até grupos jihadistas que atacam comunidades. Os Estados Unidos acusam o país de ser incapacitado de conter essa violência.

Cerca de 38 pessoas foram mortas em Konkoso, no estado do Níger, disse à AFP a fonte, que pediu anonimato. Quase todas as casas foram incendiadas e as autoridades têm encontrado mais corpos. Outras sete pessoas morreram em Tungan Makeri e uma em Pissa, acrescentou.

Todos os vilarejos ficaram no distrito de Borgu, perto do estado de Kwara, onde mais de 160 pessoas foram massacradas por supostos jihadistas no início de fevereiro.

A polícia do Níger confirmou seis mortes e vários outros sequestros num ataque ao amanhecer em Tungan Makeri.

A insegurança no país mais populoso da África tem sido foco de intenso debate nos últimos meses, desde que o presidente americano, Donald Trump, acusou grupos armados nigerianos de perseguirem cristãos, a quem descreveu como vítimas de "genocídio".

O governo nigeriano e muitos especialistas independentes negaram essa acusação, afirmando que a crise de segurança no país afeta tanto cristãos quanto muçulmanos.

Os Estados Unidos anunciaram esta semana que enviarão 200 soldados à Nigéria para treinar suas forças armadas no combate a grupos jihadistas.

Veja também