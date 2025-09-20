Venezuela
Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis' se não aceitar retorno de migrantes
O presidente transmitiu a mensagem por meio da plataforma Truth Social
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os migrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países.
Leia também
• Diplomacia enfraquecida deixa Trump frustrado com guerras no Oriente Médio e na Ucrânia
• Forbes: nenhum presidente dos EUA lucrou tanto no cargo quanto Trump; entenda
• Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU
"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçadas a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".