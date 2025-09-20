S�b, 20 de Setembro

Venezuela

Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis' se não aceitar retorno de migrantes

O presidente transmitiu a mensagem por meio da plataforma Truth Social

Presidente dos Estados Unidos, Donald TrumpPresidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: Saul Loeb / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os migrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países.

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçadas a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".

