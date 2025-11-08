A- A+

g20 Trump anuncia que nenhum funcionário dos EUA participará da cúpula do G20 na África do Sul Governo sul-africano condenou declarações neste sábado (8)

O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira (7) que nenhum funcionário americano participará da próxima cúpula do G20 na África do Sul, país que ele acusa, sem apresentar provas, de perseguir e assassinar pessoas brancas.

Em setembro, Trump havia anunciado que o vice-presidente JD Vance participaria da cúpula do G20 em seu lugar, prevista para 22 e 23 de novembro em Johannesburgo. O mandatário americano planeja realizar a cúpula de 2026 em seu clube de golfe em Miami.

"É uma vergonha que o G20 seja realizado na África do Sul", declarou o presidente em sua rede Truth Social. "Nenhum funcionário do governo dos Estados Unidos participará enquanto continuarem essas violações de direitos humanos."

Trump tem feito afirmações não comprovadas sobre um suposto "genocídio branco" no país, alegando que os africâneres — descendentes dos primeiros colonos europeus na África do Sul — "estão sendo assassinados e massacrados, e suas terras e fazendas estão sendo confiscadas ilegalmente".

Durante uma visita do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, este ano à Casa Branca, Trump chegou a exibir um vídeo que alegava que o governo estaria conduzindo uma suposta campanha contra agricultores brancos.

O governo da África do Sul nega e o Ministério das Relações Exteriores condenou neste sábado (8) as declarações de Trump.

"A caracterização dos africâneres como um grupo exclusivamente branco contrária à história. Além disso, a afirmação de que esta comunidade sofre perseguição não é respaldada por fatos", afirmou o ministério em um comunicado.

A administração Trump anunciou na semana passada planos para reduzir drasticamente o número de refugiados que os Estados Unidos aceitarão anualmente, levando-o a um mínimo histórico de 7.500. O governo informou que priorizará sul-africanos brancos.

Trump impôs tarifas de 30% à África do Sul, as mais altas de toda a África Subsaariana.

O G20 é composto por 19 países e duas organizações regionais (a União Europeia e a União Africana), e representa mais de 80% do PIB mundial.

