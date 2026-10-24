Trump anuncia grande comício na Geórgia em apoio a republicanos
Trump criticou os oponentes de Collins e Jackson, classificando-os como membros da "esquerda radical"
O presidente americano, Donald Trump, anunciou que estará neste sábado, 24, em um grande comício na Geórgia, em apoio a Mike Collins, um dos congressistas de Washington D.C., e Rick Jackson, que concorre pelo Partido Republicano ao governado do estado. O líder da Casa Branca elogiou ambos como "pessoas incríveis".
Por meio de post em uma rede social, Trump criticou os oponentes de Collins e Jackson, classificando-os como membros da "esquerda radical" que, segundo ele, querem retirar o direito ao porte de armas, abrir as fronteiras, permitir que homens participem de esportes femininos e promover questões transgênero. Ele também afirmou ter vencido na Geórgia com um número recorde de votos em eleições anteriores.