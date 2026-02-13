Trump diz que dados do CPI foram 'fantásticos' e que está difícil negociar com o Irã

A- A+

O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou nesta sexta-feira, 13, os dados do índice de preços ao consumidor (CPI, em inglês) divulgados pela manhã, descrevendo-os como "fantásticos" e destacando que os custos para as famílias também reduziram consideravelmente. O republicano defendeu que sua gestão está melhorando a economia do país, o que, segundo ele, está refletindo na melhora do mercado acionário em Nova York.



"A inflação está bem menor, assim como os preços dos produtos. Disseram que o Dow Jones atingiria 50 mil pontos em 4 anos, nós conseguimos em apenas um ano", disse Trump, em discurso a militares no Estado da Carolina do Norte.



Em relação ao Irã, o presidente destacou seu desejo de chegar a um acordo envolvendo o setor militar e nuclear do país, mas expressou surpresa com a demora no processo. "Eles têm sido difíceis de negociar", comentou o chefe da Casa Branca.





Trump também criticou os governos democratas de Barack Obama e Joe Biden por seus investimentos no setor de defesa, alegando que o baixo orçamento deixou as forças armadas dos EUA mais vulneráveis. Ele destacou que as "bem-sucedidas" ações militares de sua administração no Irã e na Venezuela são resultado direto dos investimentos em defesa realizados durante seu mandato, incluindo a construção de novos navios militares.



O chefe da Casa Branca também criticou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), afirmando que o bloco militar se aproveitou dos EUA por muitos anos, apesar de dizer que tem uma boa relação com os países-membros. "Estávamos pagando por quase 100% dos custos do bloco e fiz eles também pagarem. Agora, eles estão pagando 5% do seu PIB", disse.

Veja também