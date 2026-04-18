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internacional Trump diz que Irã não pode chantagear EUA com ameaças sobre o Estreito de Ormuz Irã anunciou neste sábado (18) que voltou a fechar Ormuz, poucas horas após a reabertura da passagem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu neste sábado (18) que o Irã não pode "chantagear" Washington com suas mudanças de posição sobre o Estreito de Ormuz, depois que Teerã voltou a anunciar o fechamento do estratégico ponto de passagem marítima.

"Estamos conversando com eles. Eles queriam fechar o estreito de novo - vocês sabem, como vêm fazendo há anos - e não podem nos chantagear", disse Trump em um evento na Casa Branca.

O presidente americano disse que haveria "algumas informações" sobre o Irã nas próximas horas e acrescentou: "Estamos adotando uma postura firme".

O Irã anunciou neste sábado que voltou a fechar o Estreito de Ormuz, poucas horas após a reabertura da passagem, em resposta à decisão dos Estados Unidos de manter o bloqueio aos seus portos.

Quase 20% do comércio mundial de hidrocarbonetos transitava por esta via marítima estratégica antes da guerra.

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