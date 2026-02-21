Trump exalta juízes que votaram a favor das tarifas na Suprema Corte

A- A+

O presidente Donald Trump utilizou sua rede social, Truth Social na manhã deste sábado, 21, para manifestar apoio público aos três juízes da Suprema Corte que votaram a favor da manutenção de suas tarifas de importação. Em tom de exaltação, Trump chamou o juiz Brett Kavanaugh de seu "novo herói", estendendo o reconhecimento aos magistrados Clarence Thomas e Samuel Alito.



"Meu novo herói é o juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Brett Kavanaugh, e, claro, os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito", escreveu o presidente. Na mesma publicação, Trump associou a atuação dos juristas ao seu principal slogan de campanha: "Não há dúvida na mente de ninguém de que eles querem fazer a América Grande Novamente".





A declaração ocorre menos de 24 horas após a Suprema Corte anular as tarifas impostas por Trump sob uma lei de poderes de emergência. A decisão foi tomada por uma maioria de 6 a 3, na qual os três juízes citados pelo presidente formaram a ala dissidente, defendendo a legalidade das taxas.

