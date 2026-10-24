Trump incentiva eleitores a votarem antecipadamente em Michigan
O presidente dos EUA destacou que os republicanos devem superar a "esquerda radical", independente da modalidade de votação
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está incentivando os eleitores do estado de Michigan a participarem da votação antecipada, que já está em andamento.
O líder da Casa Branca, por meio de um post em sua rede social, a Truth Social, pediu neste sábado, 24, que aqueles com cédulas de votação por correio as devolvam imediatamente e, caso contrário, que votem presencialmente nas urnas o quanto antes.
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Trump enfatizou a importância de votar em candidatos de seu partido, o Republicano, em todas as disputas.
Trump destacou que, independentemente de votarem antecipadamente, por correio ou presencialmente, os republicanos devem superar a "esquerda radical" com uma participação ampla.