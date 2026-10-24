Sáb, 24 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado24/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRUMP

Trump incentiva eleitores a votarem antecipadamente em Michigan

O presidente dos EUA destacou que os republicanos devem superar a "esquerda radical", independente da modalidade de votação

Reportar Erro
O presidente dos EUA, Donald TrumpO presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: Kent Nishimura/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está incentivando os eleitores do estado de Michigan a participarem da votação antecipada, que já está em andamento.

O líder da Casa Branca, por meio de um post em sua rede social, a Truth Social, pediu neste sábado, 24, que aqueles com cédulas de votação por correio as devolvam imediatamente e, caso contrário, que votem presencialmente nas urnas o quanto antes.

Leia também

• Lula celebra sucesso do 'Exército de Lula' e ironiza que Trump está preocupado

• Trump nega rumores sobre remoção da sala de imprensa da Casa Branca

• Trump anuncia grande comício na Geórgia em apoio a republicanos

Trump enfatizou a importância de votar em candidatos de seu partido, o Republicano, em todas as disputas.

Trump destacou que, independentemente de votarem antecipadamente, por correio ou presencialmente, os republicanos devem superar a "esquerda radical" com uma participação ampla.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter