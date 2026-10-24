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TRUMP Trump nega rumores sobre remoção da sala de imprensa da Casa Branca Trump afirmou que, embora possa considerar mover a sala de imprensa para um local menos incômodo, a antiga piscina nunca será restaurada

O presidente dos EUA, Donald Trump, desmentiu por meio de postagem em rede social os rumores de que planejaria remover a sala de imprensa da Casa Branca para restaurar uma antiga piscina localizada diretamente abaixo do espaço.

Segundo relatos publicados nos últimos dias pelo The New York Times, o republicano estaria avaliando substituir a atual sala de imprensa James S. Brady por uma piscina coberta - relembrando a histórica piscina do ex-presidente Franklin D. Roosevelt, de 1933, coberta pelo então presidente Richard Nixon, em 1970.

Em sua declaração, Trump afirmou que, embora possa considerar mover a sala de imprensa para um local menos incômodo, a antiga piscina nunca será restaurada. Ele enfatizou que nunca cogitou fazer algo tão "estúpido".

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