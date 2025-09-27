A- A+

Estados Unidos Trump ordena envio de tropas para Portland, no noroeste dos EUA Presidente tem intensificado controverso uso de forças militares no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de tropas para a cidade de Portland, no noroeste do país, neste sábado (27), expandindo seu controverso uso de forças militares em todo o país.

"A pedido da secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, estou instruindo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a fornecer todas as tropas necessárias para proteger Portland, devastada pela guerra, e todas as nossas instalações sitiadas do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) contra ataques da Antifa e outros terroristas nacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Também autorizo o uso de força total, se necessário", acrescentou, sem especificar o que significa "força total".

