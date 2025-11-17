A- A+

CONFERÊNCIA CLIMÁTICA UE defende seu imposto sobre carbono na COP30 Uma das medidas ambientais da UE, conhecida como "imposto sobre o carbono" nas importações, é um dos pontos de atrito nas negociações climáticas da ONU durante a conferência

A União Europeia (UE) afirmou, nesta segunda-feira (17), durante a COP30, em Belém, que chegou o momento de impor um preço amplo ao carbono, uma resposta implícita aos ataques da China e de outros países contra seu imposto ao carbono nas fronteiras.

Uma das medidas ambientais da UE, conhecida como "imposto sobre o carbono" nas importações, é um dos pontos de atrito nas negociações climáticas da ONU durante a COP30.

"É algo que devemos buscar. A precificação do carbono é algo que devemos buscar com o maior número possível de países e o mais rápido possível", declarou Wopke Hoekstra, comissário europeu para o Clima, aos presentes na conferência.

China, Índia e outros países aliados querem que a COP30 adote uma decisão contra as barreiras comerciais unilaterais, em referência ao Mecanismo de Ajuste na Fronteira por Carbono (CBAM), da União Europeia.

Em fase de testes desde 2023, o CBAM foca nas importações de produtos que geram altas emissões de carbono, como aço, alumínio, cimento, fertilizantes, eletricidade e hidrogênio.

O mecanismo foi projetado para igualar as condições das indústrias europeias sujeitas a normas rigorosas de emissões.

Está previsto para ser aplicado em sua totalidade em 2026.





