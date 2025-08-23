S�b, 23 de Agosto

Zelenski diz que EUA e parceiros europeus trabalham em garantias de segurança

Presidente ucraniano afirma que medidas para garantir paz podem ser definidas nos próximos dias

Presidente da Ucrânia, Volodimir ZelenskiPresidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski - Foto: Sergei Supinsky/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou neste sábado (23) que equipes da Ucrânia, dos Estados Unidos e de parceiros europeus estão trabalhando na definição da “arquitetura” de garantias de segurança. A declaração foi feita em postagem no X, após conversa com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Dick Schoof.

Segundo Zelenski, todos os desenvolvimentos do assunto devem estar prontos “nos próximos dias”. “Conversamos sobre como os Países Baixos podem aumentar o seu envolvimento neste processo e ajudar a assegurar as garantias de segurança”, acrescentou.

Na publicação, o presidente ucraniano destacou que existe uma oportunidade real para alcançar o fim da guerra contra a Rússia, afirmando que a Ucrânia está pronta para “medidas construtivas que possam aproximar a verdadeira paz”.

No entanto, Zelenski criticou Moscou, ressaltando que a Rússia não demonstra intenção de negociar e continua a bombardear cidades ucranianas.

