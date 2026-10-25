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CONFLITO Zelensky diz que haverá uma reunião entre Ucrânia, Rússia e EUA em novembro O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na sexta-feira que estava prevista uma reunião trilateral nos Emirados Árabes Unidos em novembro

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste domingo (25) que será realizada uma reunião trilateral entre Kiev, Washington e Moscou em novembro, com o objetivo de retomar as negociações de paz, atualmente estagnadas.

"Estamos dispostos a conversar. Se a questão for territorial, ela deve ser tratada em nível de dirigentes. Os demais assuntos cabem aos grupos técnicos. Portanto, tudo isso pode ser discutido em novembro", declarou Zelensky em uma entrevista à televisão ucraniana.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou na sexta-feira que estava prevista uma reunião trilateral nos Emirados Árabes Unidos em novembro.

Estes anúncios foram feitos em meio a uma intensificação dos esforços diplomáticos por parte do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Seu enviado especial, Steve Witkoff, se reuniu com Zelensky e autoridades europeias na terça-feira em Oslo e depois viajou para São Petersburgo para um encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, na quarta-feira.

Após as reuniões, tanto Kiev como Moscou manifestaram sua disposição de retomar os diálogos diretos com mediação de Washington.

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