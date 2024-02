A- A+

Carnaval 2024 Mungunzá do Zuza Miranda & Thaís e Bacalhau do Batata animam a Quarta-Feira de Cinzas em Olinda Cerca de dois mil litros de mungunzá foram servidos aos foliões presentes

A chegada da Quarta-Feira de Cinzas marca o encerramento do Carnaval e a retomada da rotina. Mas se engana quem pensa que a festa nas ladeiras de Olinda já terminou. A prova disso são os blocos do Mungunzá do Zuza Miranda & Thaís e o Bacalhau do Batata, que animaram a manhã dos foliões presentes em Olinda, nesta quarta (14).

Mungunzá do Zuza Miranda & Thaís

Chegando a sua 29ª edição, o Mungunzá do Zuza Miranda & Thaís se concentrou em frente à Igreja da Sé logo cedo, às 6h. Neste ano, o bloco homenageou Adriana do Frevo, primeira passista do bloco, Walkiria Frevolinda, da segunda equipe de passistas do bloco, Vera do Frevo, que faz parte do atual grupo de passistas, Guiguinho Silva, parceiro do bloco e Paulinha Escrita, criadora da corrida dos monstros.







O bloco serviu aproximadamente dois mil litros de mungunzá aos foliões e animou a manhã com muita música e também com a tradicional corrida dos monstrinhos. Segundo o criador do bloco, Zuza Miranda, o Mungunzá tem o objetivo de preparar os foliões para o tradicional Bacalhau do Batata, além de outros blocos que acontecem durante o dia.

"O bloco foi criado para servir algum alimento forte para a turma que ainda quer brincar o Bacalhau de Batata e do Carnaval que ainda tem em Olinda, na Quarta-Feira de Cinzas. Então a gente resolveu dar Mungunzá, porque dá força e energia ao folião, e ainda é afrodisíaco", disse Zuza.



Zuza Miranda serve mungunzá aos foliões. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco



Após servir o mungunzá, foi dada a largada para a corrida dos monstrinhos e das monstrinhas. A competição premiou em 250 reais os foliões que conseguissem subir a Ladeira da Sé mais rápido.

Corrida dos monstrinhos. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Pelo lado das mulheres, a vencedora da brincadeira foi a mineira Marina Marinho. Coincidentemente, a ganhadora era amiga de Maiura Castro, competidora que venceu a edição do ano passado. Segundo Marina, o segredo para vencer o desafio foi uma boa alimentação, além da motivação em curtir a folia.

Pelo lado dos homens, o vencedor foi Reinaldo Amaro.



Reinaldo Amaro e Marina Marinho, vencedores da corrida dos monstros. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Bacalhau do Batata

A folia continuou logo em seguida com o Bacalhau de Batata. Saindo toda Quarta-Feira, desde 1962, o bloco foi criado pelo garçom Isaías Pereira da Silva, que trabalhava todos os dias de Carnaval e só podia aproveitar a festa na quarta.

Bacalhau do Batata arrasta multidão de foliões nas ladeiras de Olinda. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

Maria José, amiga de Isaías, considera o bloco bastante simbólico e se declarou para o Bacalhau.

"Eu comecei com nove anos de idade e hoje estou aqui com 70 anos. O amor é muito grande e o Bacalhau faz parte da minha vida", disse Maria.

Maria José ao lado do estandarte do Bacalhau do Batata. Foto: Arthur Mota / Folha de Pernambuco

A folia em Olinda ainda conta com outras programações ao longo do dia. Confira algumas atrações:



14h - Coveirinhos na folia

15h - GRES Peto Velho

17h - Pife Floyd

18h - Bloco do Case

19h - Encontro de Bois da Rua da Boa Hora

23h - Segura a Coisa

Veja também

Estados Unidos Câmara dos EUA, de maioria republicana, aprova impeachment de responsável pela fronteira