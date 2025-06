Munição especial para controle de multidões nos atos por George Floyd é usada em Los Angeles

A- A+

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou na noite de sábado que o Pentágono enviasse pelo menos 2 mil soldados da Guarda Nacional para conter os protestos em Los Angeles, desencadeados por sua postura rígida em relação à imigração.



Uma das munições de controle de multidões usadas contra manifestantes é o projétil de bastão de espuma de 37 milímetros, que se destina a ser uma munição menos letal.

Um desses projéteis foi recuperado no domingo, embora não esteja claro qual agência foi a responsável. O bastão de espuma ganhou popularidade como método de dispersão de manifestantes após os protestos de 2020 contra o assassinato de George Floyd.

Ele exige menos treinamento para ser utilizado do que outras munições de controle de multidões, segundo uma avaliação independente da resposta do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD) aos protestos de 2020.

— O projétil de bastão de espuma de 37 mm — a medida refere-se ao diâmetro do projétil — pode ser disparado indiretamente contra multidões ao ser atirado ou ricocheteado no chão diante do grupo que a polícia pretende dispersar. Essa ferramenta menos letal exige menos treinamento especializado e prática para ser utilizada corretamente — diz o relatório.

Outros projéteis de espuma apresentam maior risco de causar ferimentos fatais. O lançador de 40 milímetros, por exemplo, não é usado para dispersar multidões, mas sim para ser direcionado a pessoas específicas dentro de um grupo, segundo o relatório de 2020.

Embora a maioria dos projéteis de 40 mm e 37 mm usados para dispersão de multidões sejam projetados para serem menos letais, há relatos de ferimentos e mortes decorrentes de seu uso.

Um relatório de 2023 da Anistia Internacional e da Omega Research Foundation constatou que departamentos de polícia ao redor do mundo frequentemente fazem uso indevido desse tipo de munição, como o projétil de bastão de espuma de 37 mm, o que leva a mais ferimentos e mortes.

