A- A+

AGRESTE Município de Sairé sedia encontro com mais de 150 agricultoras do Semiárido brasileiro Programação reúne partilhas de experiências, feira agroecológica e debates sobre os direitos das mulheres

Mais de 150 agricultoras de diferentes estados do Semiárido brasileiro participam, entre segunda (10) e terça-feira (11), do Encontro de Agricultoras para a Produção de Alimentos Saudáveis, realizado no Hotel Fazenda Monte Castelo, em Sairé, município do Agreste de Pernambuco.

Realizado pela Articulação Semiárido Brasileiro (Asa), o evento reúne mulheres envolvidas com a produção de alimentos, a defesa dos territórios e a luta por direitos.

A programação ocorre na mesma semana em que são lembrados os 43 anos do assassinato da sindicalista paraibana Margarida Maria Alves, referência histórica para os movimentos feminista e camponês.

A frase atribuída à liderança, “Medo nós tem, mas não usa”, é utilizada como símbolo do encontro, que busca fortalecer a organização e a participação política das mulheres do Semiárido.

Durante os dois dias, as participantes integram painéis de diálogo, momentos de partilha de experiências, atividades de reflexão e uma feira agroecológica com produtos dos estados que compõem o Semiárido.

Entre os temas abordados estão autonomia econômica, economia feminista, liderança, comunicação, mobilização social e experiências de convivência com a região.

“O que a gente precisa é dar luz às vivências das mulheres para essa convivência com o Semiárido. É nesse sentido que o encontro foi pensado e organizado como um momento de reunião e partilha, de celebração da vida das mulheres no território", iniciou Wanesca Bonfim, da coordenação executiva da Asa.

"Especialmente de como nós, mulheres, podemos identificar aquilo que para cada uma é importante para a convivência, também aquilo que precisamos investir. No que ainda precisamos de dedicação na luta”, completou.

Um dos principais objetivos do encontro é reunir e sistematizar as experiências das agricultoras relacionadas ao acesso a direitos e às estratégias de convivência com o Semiárido. | Foto: Helena Dias / Asa Brasil

As discussões vão subsidiar a elaboração de uma carta política, que será apresentada no encerramento e deverá apontar as principais prioridades das mulheres da região para o debate das Eleições 2026.

De acordo com a coordenação executiva da Asa, o encontro também pretende dar visibilidade às vivências das mulheres e identificar quais são as principais necessidades e pautas que ainda demandam investimento e mobilização.

Fortalecimento

A realização do encontro ocorre após o primeiro ciclo do projeto Quintais das Margaridas, executado entre 2024 e 2025.

A iniciativa integra o Programa Quintais Produtivos das Mulheres Rurais e, segundo a Asa, contribuiu para fortalecer o trabalho das mulheres do campo e ampliar o potencial de mobilização social em torno de suas pautas.

A Asa é formada por mais de 3 mil organizações da sociedade civil, entre sindicatos rurais, associações de agricultores, cooperativas e organizações não governamentais. | Foto: Helena Dias / Asa Brasil

A rede está presente nos dez estados que compõem o Semiárido brasileiro: Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão.

A região ocupa 15,3% do território nacional e abrange 1.477 municípios. De acordo com o IBGE, cerca de 31 milhões de pessoas vivem no Semiárido, que é considerado o mais densamente povoado do mundo.

Programação

Nesta terça-feira (11), a programação segue com o painel “Narrativas de mulheres do Semiárido, as histórias que são nossas e ainda não ecoam”, às 11h10.

A atividade propõe uma discussão sobre as histórias da região, quem as conta e sob quais perspectivas. Às 14h, será realizado um espaço de troca, com socialização, troca de sementes e comercialização de produtos.

Na sequência, às 16h, o painel “O país que cabe no nosso futuro, da luta de Margarida ao Brasil que queremos” retoma a trajetória de Margarida Maria Alves e discute perspectivas para o país.

O encontro será encerrado às 17h30, com a leitura da Carta Política elaborada a partir das discussões realizadas pelas participantes.

Veja também