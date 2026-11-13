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SAÚDE DOS PETS Municípios da RMR seguem com mutirões de vacinação antirrábica, começando neste sábado (14) Devem se vacinar todos os cães e gatos a partir dos três meses de idade, desde que não estejam debilitados, doentes ou em tratamento médico

Apesar de o dia D da vacinação Antirrábica em Pernambuco ter sido no último sábado (7), a campanha segue em cidades da Região Metropolitana do Recife como Olinda, Paulista e Jaboatão, para garantir a imunização dos pets pernambucanos.

Devem se vacinar todos os cães e gatos a partir dos três meses de idade, desde que não estejam debilitados, doentes ou em tratamento médico. Esses devem aguardar uma melhor condição de saúde para receber a vacina. Já as fêmeas prenhes ou em período de amamentação podem receber a dose.

O imunizante tem validade anual, então os que já foram vacinados este ano não precisam de nova dose.

Olinda

Neste sábado (14), a Prefeitura de Olinda realiza o segundo Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica Animal 2026. A mobilização acontece das 8h às 16h, em 41 pontos de vacinação distribuídos pelo Distrito 2, contemplando bairros como Cidade Tabajara, Jardim Fragoso, Jardim Atlântico, Rio Doce, Casa Caiada, Bairro Novo, Amaro Branco, Varadouro, Bonsucesso, Guadalupe, Bultrins e Ouro Preto.

Além dos pontos do chamado distrito 2, haverá ainda um ponto no Espaço Caenga, que faz parte do distrito 1. A expectativa da Secretaria de Saúde é ampliar o resultado da primeira etapa, realizada no último sábado (7), quando foram vacinados 13.569 animais em 37 pontos de imunização.

Na ocasião, a ação contemplou o Distrito 1, que abrangeu bairros como Jardim Brasil I e II, Vila Popular, Peixinhos, Sítio Novo, Salgadinho, Aguazinha, Sapucaia, Águas Compridas, Alto Nova Olinda, São Benedito, Caixa D'Água, Passarinho, Alto da Conquista, Alto da Bondade, Alto Sol Nascente e Rio Doce.

Segundo Dia D terá 41 pontos de vacinação em Olinda

Os tutores poderão levar cães e gatos a um dos 41 postos disponibilizados pela Secretaria de Saúde. A recomendação é procurar o ponto mais próximo de casa para facilitar o acesso à imunização.

Confira a relação completa dos locais e endereços em Olinda:

Cidade Tabajara

1. Escola 12 de Março – Rua Cuité, s/n.

2. Residência em frente ao Almoxarifado de Olinda – Rua Caminho do Sol, 55.

3. EREFEM Tabajara – Avenida Tabajara, 149.

4. Escola Claudino Leal – Avenida Potiguar, 70.

5. Casa do ACE Daniel – Avenida Quatro de Outubro, 735.

Jardim Fragoso

6. Policlínica Jardim Fragoso – Rua José Alexandre de Carvalho, s/n.

7. USF Jardim Fragoso – Imipinho – Rua Humberto de Lima Mendes, s/n.

8. USF Alto da Mina – Rua Avenca, 48.

9. Pet Quintal dos Goldens – Rua Serpentário, 22.

Jardim Atlântico

10. USF Ilha de Santana – Rua da Integração, 333.

11. Associação de Moradores de Jardim Atlântico – Rua Rosa Silvestre, s/n.

12. Casa do ACE George – Rua José Batista da Costa Azevedo, 505.

13. Praça Meia Lua – Avenida Fagundes Varela, s/n.

Rio Doce

14. USF Beira Mangue – 1ª Etapa – Rua Cinco, s/n.

15. Policlínica Rio Doce – 2ª Etapa – Avenida Frederico Lundgren, s/n.

16. Vila Olímpica – Avenida Frederico Lundgren, 2.366.

17. Escola Pró-Menor – Rua C Seis, 15.

18. Escola Ernesto Silva – Rua Professor Ênio C. de Albuquerque, 133.

19. EREF Dom Pedro Bandeira de Melo – Rua Pêssego, s/n.

20. Escola Estadual Jerônimo de Albuquerque – Avenida Nápoles, s/n.

21. Escola Estadual João Matos – Avenida das Garças, s/n.

22. USF 5ª Etapa – Rua Quatorze, s/n.

Casa Caiada

23. Praça da Bíblia – Avenida Carlos de Lima Cavalcante, s/n.

24. Centro de Formação Educacional São José – Rua Odílio Campos, 91.

Bairro Novo

25. Praça do Saci – Avenida Carlos de Lima Cavalcante, s/n.

26. Escola Municipal Brites de Albuquerque – Rua Cândido Pessoa, s/n.

Amaro Branco

27. Praça Félix da Silva – Rua Frei Afonso Maria, s/n.

Varadouro

28. USF Varadouro – Avenida Joaquim Nabuco, 747.

29. Praça João Lapa – Avenida Joaquim Nabuco, s/n.

Bonsucesso

30. USF Bonsucesso – Avenida Mário Melo, s/n.

Barreira do Rosário

31. Escola Themistocles de Andrade – Rua Barreira do Rosário, s/n.

Guadalupe

32. Casa do Sr. Márcio – Rua Bartolomeu de Medeiros, 505.

Bultrins

33. USF Bultrins – Avenida Prefeito Manoel Regueiro, 1.540.

Ouro Preto

34. Secretaria de Serviços Públicos – Rua Romeu Jacobino de Figueiredo, s/n.

35. Escola Coronel José Domingos – Rua Dracena, Quadra E 9.

36. Escola Maria Emília – Rua Camomila, 35.

37. Praça do Embrião – Rua Cacaueiro, s/n.

38. Terminal Ouro Preto/Joana Bezerra – Rua Dr. Karina, s/n.

39. USF Jatobá – Rua João Figueiredo Maia, 97.

40. USF Ouro Preto Cohab – Rua Manuel Clementino Marques, s/n.

41. Facho – Rodovia PE-15.

Paulista

Assim como Olinda, Paulista também realiza, neste sábado (14), o segundo Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A mobilização, promovida por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância em Saúde, contará com 29 postos fixos distribuídos em diferentes bairros da cidade, com atendimento das 8h às 17h.

Na primeira etapa da mobilização, realizada no último sábado (7), foram imunizados 17.128 animais, sendo 11.914 cães e 5.214 gatos. A campanha tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal.

Os pontos de vacinação estarão instalados em locais estratégicos, incluindo Unidades de Saúde da Família (USFs), policlínicas, associações de moradores e estabelecimentos parceiros. A distribuição busca facilitar o acesso dos tutores ao serviço e ampliar a participação da população na campanha.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde, Paulista possui uma população estimada de 48.585 cães e 8.115 gatos. A meta estabelecida é vacinar pelo menos 80% da população canina e 100% dos felinos.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que os animais imunizados durante a pré-campanha, realizada em setembro, ou no primeiro Dia D, em 7 de novembro, não precisam receber uma nova dose neste sábado.

Jaboatão dos Guararapes

Já em Jaboatão dos Guararapes, a vacinação antirrábica animal será retomada em formato itinerante a partir da próxima segunda-feira (16). A ação pós-campanha vai priorizar as áreas de engenho e os criatórios do município.

Não haverá pontos físicos fixos neste primeiro momento. De acordo com a prefeitura, a gestão municipal possui uma relação robusta de domicílios que começará a ser atendida ao longo da próxima semana. Além disso, a população poderá solicitar a vacinação em domicílio, desde que tenha mais de 10 animais.

Segundo a Secretaria de Saúde do município, o objetivo é avaliar a cobertura vacinal por bairro ao longo da semana. Nas localidades onde a cobertura for considerada baixa, a prefeitura realizará ações específicas para garantir a imunização dos animais.

Para solicitar o atendimento ou tirar dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone do Centro de Vigilância Ambiental (CVA): (81) 99535-0187. O contato também pode ser feito presencialmente no CVA. Além disso, os tutores podem procurar as equipes de técnicos e agentes durante as abordagens nos locais itinerantes de vacinação por regional ou nos pontos de vacinação espalhados pelo município no Dia D.

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