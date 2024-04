A- A+

DENGUE Municípios de Pernambuco ampliam faixa etária de acesso a imunizante contra dengue A partir de agora, crianças e adolescentes com idades entre 10 a 14 anos podem começar a ser imunizadas

Os 20 municípios pernambucanos autorizados pelo Ministério da Saúde (MS) a realizar a vacinação contra a dengue irão ampliar a faixa etária de acesso ao imunizante. Na última sexta-feira (26), após autorização do órgão federal, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) informou aos municípios que as crianças e os adolescentes com idades entre 10 a 14 anos podem começar a ser imunizadas.

A medida foi recomendada diante da baixa procura por vacinação nessas cidades, iniciada há cerca de duas semanas. Até agora, apenas 3.640 doses foram aplicadas e registradas pelas gestões locais no sistema de informação. O Programa Estadual já encaminhou para essas 20 localidades mais de 72 mil doses. Anteriormente, em Pernambuco, a orientação era vacinar crianças entre 10 e 11 anos.

“É importante destacar que nesse cenário de aumento de casos de dengue, e por ocasião da disponibilidade de doses, especialmente para faixa etária de 10 a 14 anos, é importante que a população busque a vacinação de suas crianças e adolescentes. A vacina contra dengue protege contra os quatro sorotipos, sendo o três e quatro de ressurgimento nos últimos anos, os quais à faixa etária recomendada para vacinação está suscetível”, destaca a superintendente de Imunizações da SES-PE, Jeane Tavares Torres.



As cidades que fazem parte da estratégia de imunização em Pernambuco são: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

