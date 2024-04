A- A+

Vacinação Municípios de Pernambuco começam vacinação contra a dengue nesta terça-feira (9); confira Pernambuco recebeu 72.020 doses do imunizante do Governo Federal; público-alvo são crianças de 10 a 14 anos a depender do local

Pernambuco começa a vacinação contra a dengue a partir desta terça-feira (9). A Secretaria Estadual de Saúde do Estado distribuiu as 72.020 doses do imunizante recebidas pelo governo federal.

Ao todo, são 20 municípios da I Regional de Saúde do Estado (I Geres) que vão participar dessa primeira fase da vacinação destinada ao público infantil. Confira o cronograma dos principais municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O esquema vacinal da dengue é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas, permitindo que o sistema imunológico se fortaleça progressivamente contra os sorotipos do vírus. É importante lembrar que, em casos de diagnóstico precoce de dengue, é necessário aguardar seis meses para iniciar a vacinação.

Secretária executiva de Saúde do Recife e sanitarista, Marcela Abath ressaltou a importância da vacinação para diminuir os impactos da dengue na população.

"A vacinação é muito importante porque evita o agravamento do caso. Não vai impedir a pessoa de ter a doença, mas uma vez que tiver não será hospitalizado nem terá sequela. À medida que a faixa etária for liberada, é fundamental que a população procure tomar a vacina".

De acordo com a especilista, como a vacinação ainda está numa fase inicial, é preciso focar na prevenção da doença com a eliminação dos reservatórios e não deixando água acumulada.

Segundo dados fornecidos pela Secrataria de Saúde de Pernambuco, o Estado teve 15.174 casos prováveis e 976 casos confirmados entre 31 de dezembro de 2023 até 30 de março deste ano.

Municípios que receberam as doses da Secretária de Saúde de Pernambuco: Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho, Igarassu, Camaragibe, Abreu e Lima, Olinda, Chã Grande, Araçoiaba, São Lourenço da Mata, Chã de Alegria, Moreno, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Glória do Goitá, Fernando de Noronha, Pombos e Itapissuma.

Recife

A Capital pernambucana já inicia a vacinação nesta terça-feira (9). O público-alvo são adolescentes entre 10 e 14 anos. A Sesau recomenda que os usuários levem um documento de identificação (CPF), a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos). Todos os locais de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Locais de vacinação: Centro de Saúde Ermírio de Moraes (Casa Forte)// Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques (Ibura)// Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima (Casa Amarela)// Policlínica Amaury Coutinho (Campina do Barreto)// Central de Alergologia do Recife (Santo Amaro)// Policlínica Agamenon Magalhães(Afogados).

Olinda

Olinda também começa a vacinação nesta terça (9), com público-alvo sendo jovens de 10 e 11 anos. A documentação necessária para a criança é CPF ou Cartão do SUS, além de um comprovante de residência. Também é preciso estar acompanhado de um responsável.

Serão três policlínicas (São Benedito, Criança Martagão Gesteira e Jardim Fragoso), que vão receber a população para a aplicação da dose, sempre de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Jaboatão dos Guararapes

Jaboatão dos Guararapes vai iniciar na próxima quinta-feira (11), para crianças de 10 e 11 anos de idade. A aplicação da vacina será realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, por demanda espontânea.

No dia da vacinação, é necessário que os pais ou responsáveis apresentem documento oficial com foto, CPF ou cartão SUS da criança e leve um documento de identificação. Para consultar as unidades de saúde que estarão aplicando a dose, os interessados podem acessar o site De Olho na Consulta.

Cabo de Santo Agostinho

A Secretaria de Saúde do Cabo recebeu mais de 6 mil doses do imunizante. No município, o público-alvo são crianças, entre 10 e 11 anos, devido à maior concentração de casos nos hospitais por causa da dengue.

A partir desta quarta-feira (10), pais e responsáveis poderão vacinar os filhos na unidade de saúde mais próxima, das 8h às 16h, munidos da caderneta de vacinação.

Igarassu

Nesta terça, Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, recebe 2400 doses da vacina Qdenga, que terá distribuição em todas as unidades de saúde e na Policlínica São Lucas. Podem ser vacinadas crianças entre 10 e 11 anos. A imunização não estará disponível no Shopping Igarassu, seguindo recomendação do Ministério da Saúde.

Além disso, para reforçar a prevenção, a cidade está realizando blitze educativas com agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, oferecendo panfletos e orientações para a prevenção da dengue, desde o início do surto.

Paulista

Ao todo, 33 unidades de saúde da cidade aplicarão, a partir desta quinta (11), o imunizante no público prioritário (crianças de 10 e 11 anos), que deverá estar acompanhado dos pais ou responsável legal. As aplicações poderão ser feitas das 8h às 12h e das 13h às 16h.

Para poder vacinar, é necessário levar a documentação exigida: CPF ou Cartão do SUS da criança e documento de identificação (Certidão de Nascimento ou RG) da criança, documento de identificação dos pais ou responsáveis.

Locais de vacinação em Paulista:

Território I

USF Jardim Paulista Baixo III - Rua 101, 25 - Jardim. Paulista Baixo;

USF Jardim Paulista Baixo IV - Rua 106, Nº 196 – Jardim Paulista Baixo;

USF Arthur Lundgren I - Rua Belo Jardim, S/N, Arthur Lundgren I;

USF Albert Sabin I e II - Rua Maravilha, S/N - Arthur Lundgren I;

USF Elzanir Ferreira / Paratibe II - Av. Lindolfo Collor, 1409 - Arthur Lundgren I / Paratibe;

Policlínica Adolfo Speck - Rua Inanimada, S/N – Arthur Lundgren I;

Centro de Saúde Sebastião Amaral - 2ª Travessa General Canabarros, S/N – Paratibe.



Território II

USF Miguel Rufino - Rua Dom Pedro I, 250 – Vila Torres Galvão;

USF Mirueira - Travessa Do Campo, 366 - Mirueira;

USF Nobre - Travessa Do Nobre, 2887 – Nobre;

Rural I

USF Sitio Fragoso I - 4ª Travessa Agamenon Magalhães - Sítio Fragoso;

USF Sítio Fragoso II - Rua Agnaldo Esteves, 150 - Sitio Fragoso;

USF Vila Torres Galvão - Rua Frei Caneca, 56 – Vila Torres Galvão;

Centro De Saúde Medeiros Dantas - Av. João Paulo Ii - S/N, Mirueira.

Território III

USF Maranguape II B Av. F, 142 – Maranguape II;

USF Prazeres I e II Av. A, 138 A – Maranguape II;

USF José Borges I - Av. 2, 113 – Alameda;

USF Jurandir Freire II - Rua 105, S/N - Jardim Maranguape;

UBS Nossa Prata - Rua Áurea Batista De Araújo, S/N, Maranguape II;

Policlínica Josino Guerra - Praça Emílio Russel, 65 - Maranguape I;

Policlínica José Correia Mandu - Av. B, S/N, – Maranguape II;

USF José Borges II - Av. 2, 113 – Alameda

Território IV

USF Edgar Alves I - Rua Castelo Branco, S/N -Engenho Maranguape;

USF Edgar Alves II - Rua Ari Santa Cruz De Oliveira, 28 - Eng. Maranguape;

USF São Pedro - Rua Lagoa Dos Gatos, 501 – Janga;

USF Francisco Marcelo Dias (Tururu) - Av. Procurador Pedro Jorge, 191 - Janga;

USF Nossa Sra. Aparecida - Rua Getúlio Vargas, 823 - Janga;

USF Pau Amarelo - Rua Dr. José Maurício, 246 – Pau Amarelo;

USF Ana Nery - Rua Prof. Pedro Augusto Carneiro Leão, 270 – Maria Farinha;

USF Nossa Sra. Da Conceição I - Rua Belo Horizonte, 1080 – Nossa Senhora Da Conceição;

USF Quirino Ribeiro - Rua Atena, 296 – Loteamento Conceição;

USF Dom Helder - Rua Nossa Senhora Do Carmo, S/N – Praia Do Janga.



*Cada município estabelece o próprio cronograma de vacinação.

