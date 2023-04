A- A+

Apesar da acentuada queda de casos supeitos de arboviroses em Pernambuco neste primero trimeste de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado, 25 municípios pernambucanos se encontram em "situação de risco de surto". O número consta de boletim da Secretaria de Saúde de Pernambuco (SES-PE) divulgado nessa quarta-feira (12) e referente até o 10 de abril sobre dengue, zika e chikungunya.



Dos 25 municípios, a maioria - 12 - se localiza no Agreste de Pernambuco, enquanto 9 estão no Sertão - confira a lista completa ao fim do texto. Camaragibe e Abreu e Lima são os dois da Região Metropolitana do Recife que estão situação de risco de surto de arbovirose. Também na Zona da Mata há dois municípios, Aliança e Tracunhaém.



Esse cenário é com base no Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa). O método de amostragem, explica a SES-PE, é "rápido e simplificado, que permite ao sistema de saúde acompanhar a situação dos mosquitos no território" e, no País, integra o Programa Nacional do Controle da Dengue (PNCD) desde 2002.



A metodologia analisa a infestação predial, com a densidade de larvas nos imóveis positivos para o mosquito "Aedes aegypti" de uma área ubana. Quando o índice de imóveis positivos para presença de larvas é superior a 3,9%, o município tem "risco de surto".

A Secretaria de Saúde de Pernambuco, no entanto, informa que os índices são de probabilidade: "Não significa que, mesmo com índice alto, haverá um surto". Segundo a SES-PE, as metodologiass não permitem acompanhar a contaminação do mosquito pelos arbovírus: "Isso significa que, mesmo que tenhamos índices altos, pode haver baixo índice de contaminação dos mosquitos e não haver surto."



Em relação ao restante de Pernambuco, 56 municípios se encontram em situação satisfatória (quando o índice de infestação predial é menor que 1%) e 102 em situação de alerta (índice entre 1% e 3,9%). Segundo a SES-PE, nesses dois percentuais, que apontam probalidades, o surto de arboivirose "são bem menos prováveis de acontecer". Quipapá, na Zona da Mata Sul, não enviou o índice.

Municípios de Pernambuco em situação de risco de surto de arbovirose:

Região Metropolitana do Recife

Abreu e Lima

Camaragibe

Zona da Mata

Aliança

Tracunhaém

Sertão

Carnaubeira da Penha

Custódia

Granito

Inajá

Parnamirim

Pedra

Serra Talhada

Sertânia

Tabira

Agreste

Bom Conselho

Brejo da Madre de Deus

Caruaru

Gravatá

Limoeiro

Feira Nova

Santa Cruz do Capibaribe

São Bento do Una

Surubim

Terezinha

Tupanatinga

Venturosa



