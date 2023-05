A- A+

Chuvas em Pernambuco Muribeca foi onde mais choveu em Jaboatão, nesta quarta (24), e o Ibura liderou no Recife Os dois municípios foram onde mais choveu em Pernambuco

A previsão é de que a chuva que atingiu a Região Metropolitana do Recife, nesta quarta-feira (24), não continue nesta quinta-feira (25). Ao menos é o que diz alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), emitido no fim da tarde de hoje.

"O sistema meteorológico [responsável pelas precipitações] perdeu força e se deslocou para Alagoas, reduzindo assim as estimativas de chuva em todas as regiões do Litoral Pernambucano", disse a Apac.

O Recife e Jaboatão dos Guararapes foram os dois municípios do Estado onde mais choveu, com acumulado passando dos 100 milímetros em 24 horas.

Muribeca, em Jaboatão, foi o local do Estado onde mais choveu, de acordo com os dados da Apac, que mostram um total de 146,87 mm nas 24 horas contabilizadas até às 17h20 desta quarta (24).

Já no Recife, o local onde mais choveu foi o bairro do Ibura, na Zona Sul, com índice de 122, 71 mm. A cidade continua em alerta máximo.

Veja onde mais choveu:

Muribeca, Jaboatão dos Guararapes - 146,87mm

Centro, Jaboatão dos Guararapes - 136,68mm

Ibura, Recife - 122,71mm

Curado II, Jaboatão dos Guararapes - 121,16mm

Pina, Recife - 116,38mm

Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes - 105,78mm

Torreão, Recife - 104,06mm

Timbi, Camaragibe - 100,30mm

Jardim Primavera, Camaragibe - 99,71mm

Alto do Mandu, Recife - 98,77mm

Areias, Recife - 98,00mm

