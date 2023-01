Murilo Cavalcanti lança livro sobre criação da rede Compaz do Recife

A- A+

Um ex-empresário da noite que transformou uma dor em uma causa. Essa é a história do livro “Minha Causa. Trajetória de Murilo Cavalcanti. Do cara da noite ao cara do Compaz”, de Murilo Cavalcanti, secretário de Segurança Cidadã da Prefeitura do Recife e diretor da Rede Centro Comunitário da Paz (Compaz).

O lançamento da obra será nesta quinta-feira (26), das 10h às 12h, no Compaz Dom Hélder Câmara, na rua Lourenço de Sá, nº 140, na Comunidade do Coque.



Em visita à Folha de Pernambuco, nesta quarta (25), o autor relatou como teve a ideia de iniciar a política pública mais premiada do Brasil - o Compaz - e qual a importância do projeto não só para a cidade do Recife, mas para todo o Brasil.



De acordo com Murilo, a obra traz muitos recados de como entrar em áreas pobres e desiguais com equipamentos públicos de qualidade. Ele detalhou como uma dor pessoal foi o ponto de partida para a criação do Compaz.



“Eu era um bem sucedido empresário da noite, inclusive aqui no Recife Antigo, e aconteceu uma tragédia com uma irmã minha, ela sofreu um assalto, levou um tiro, ficou paraplégica, e eu tomei uma decisão de começar a estudar sobre violência urbana, não do ponto de vista da repressão, mas do ponto de vista da prevenção social ao crime. Comecei a viajar pelo Brasil e me provocaram a conhecer Bogotá, na Colômbia, que tinha sido, nos anos 1990, a capital mais violenta da América Latina e estava passando por um processo de pacificação, de urbanização, que estava chamando a atenção do mundo inteiro”, destacou o autor.

Ao chegar a Bogotá, os amigos de Murilo afirmaram que ele deveria conhecer Medellín, também na Colômbia. Com as lições aprendidas nos locais, o autor trouxe para o Recife o conceito do Compaz, em 2008.



“Eu não fiz nada sozinho, mas eu fui o principal formulador do Compaz, fui eu que fiz o modelo de gestão, a concepção de ter o equipamento, que era uma coisa inédita no Brasil, e eu quis contar isso no livro, a trajetória de um cara que era empresário da noite que virou um cara defensor de política pública de prevenção à violência que não fosse somente com polícia, porque se polícia resolvesse o problema da violência, o Rio de Janeiro era o lugar mais seguro do mundo, mas não é”, reiterou Murilo.



Para o autor, todo mundo precisa ter uma causa na vida. Sua causa é ajudar as cidades e seus gestores públicos a encontrarem caminhos que reduzam a violência urbana, através de políticas de inclusão social, promoção da cidadania e cultura de paz. É o que se propõe a rede Compaz.

Renda do livro

Ao tomar conhecimento do projeto Casinha, na comunidade do Coque/oana Bezerra, Murilo decidiu reverter 100% da renda do livro para ajudar a instituição, que faz um nobre trabalho. O projeto oferece alimentação, atividades lúdicas e de lazer para a primeira infância.



“Eu fui levado a conhecer esse projeto Casinha e fiquei muito tocado. Eles trabalham com mais de 150 crianças, passaram por uma dificuldade enorme agora na pandemia e eu disse que na primeira oportunidade que eu tivesse, iria ajudar esse projeto, não como secretário, não como setor público, mas como Murilo cidadão”, destacou.



As doações para o projeto Casinha também podem ser feitas através do Pix: 11.195.627/0001-61 (CNPJ) ou pela conta do Banco do Brasil, agência 2889, c/c: 30994-X.





