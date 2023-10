A- A+

Saúde Musculação: o que é, benefícios e riscos Ganho de massa muscular, melhora da densidade óssea e auxílio no controle do peso são alguns resultados dos exercícios

A musculação é a prática de exercícios que tem como objetivo o fortalecimento e crescimento dos músculos. Geralmente, é feita nas academias com o uso de aparelhos e de levantamento de pesos. Há uma série de benefícios associados, como ganho de massa muscular, melhora da densidade óssea e maior flexibilidade das articulações. Porém, pode envolver riscos de lesões e, por isso, deve sempre ser supervisionada por um profissional.

O que é musculação?

A musculação é uma atividade física que pode ser realizada em diferentes intensidades e que faz com que os músculos se contraiam contra uma resistência externa. Geralmente, essa resistência é provocada pelos aparelhos e pelo levantamento de pesos na academia.

Para que serve a musculação?

O objetivo é que essa contração leve à hipertrofia muscular (crescimento dos músculos), aumento da força, melhora do condicionamento físico, perda de peso, melhora da saúde óssea, entre muitos outros benefícios.

Quais as vantagens de fazer musculação?

Segundo a Universidade Estadual da Pensilvânia, algumas vantagens de se fazer musculação são:

Aumento da massa muscular;

Aumento da densidade óssea e menor risco de fraturas;

Maior flexibilidade das articulações, com melhora dos sintomas da artrite;

Auxílio no controle de peso;

Auxílio no controle do açúcar no sangue;

Menor risco de doenças cardiovasculares;

Melhora do sono;

Melhora do equilíbrio;

Redução de fadiga, ansiedade e depressão;

Menor risco de câncer e de recorrência;

Melhora a qualidade de vida geral no geral.

O que a musculação faz no corpo?

A musculação cria uma resistência para os músculos na hora de fazer os exercícios. Com isso, eles precisam contrair e relaxar a cada movimento, o que, a longo prazo, faz com que eles cresçam e tornem-se mais fortes.

Além disso, segundo a Mayo Clinic, as atividades criam uma resistência para os ossos, o que aumenta a densidade deles ao longo do tempo. Isso é importante para reduzir o risco de fraturas e de problemas como osteoporose.

A musculação também pode auxiliar na perda de peso, já que proporciona uma queima calórica. Há ainda diversos outros efeitos benéficos como o fortalecimento das articulações, reduzindo dores crônicas, queixas associadas à artrite e problemas nas costas.

Além disso, por ser uma atividade física, a musculação estimula a liberação de substâncias que são positivas para a saúde mental.

Quais os riscos da musculação?

No entanto, é preciso seguir as instruções dos profissionais de saúde para evitar riscos associados à prática, como lesões, danos aos músculos ou quadros de exaustão. Antes de dar início à musculação, por exemplo, é importante haver uma liberação do médico.

A série com as atividades que serão realizadas também deve ser montada somente por um profissional responsável, que deve ainda orientar a forma correta de realizar todos os movimentos, como o posicionamento do corpo, a postura e a respiração durante a execução.

A Mayo Clinic orienta ainda que, para dar tempo aos músculos se recuperarem da pressão exercida sobre eles, é preciso descansá-los por ao menos um dia. Por isso, as rotinas devem intercalar exercícios que fortaleçam diferentes músculos a cada dia.

Um dos riscos quando isso não acontece é o desenvolvimento de um quadro chamado rabdomiólise – uma destruição dos tecidos musculares associada ao excesso de atividade física.

Criança pode fazer musculação?

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), a criança pode realizar musculação, mesmo antes de entrar na puberdade. Porém, é importante que o treino seja adaptado à faixa etária, que o pediatra realize uma avaliação antes e que os exercícios sejam feitos mediante supervisão de um profissional. Entre os benefícios, está a maior força muscular, redução no risco de fraturas e aperfeiçoamento da coordenação motora.

Veja também

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife